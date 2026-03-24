Spiragli di pace nel Golfo. A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum all'Iran su Hormuz, Trump annuncia a sorpresa un accordo in 15 punti in via di definizione con Teheran che rinuncerebbe ad avere l'atomica. Stop ai raid per 5 giorni. Il tycoon parla anche di "cambio di regime" in corso in Iran, che però nega i colloqui con gli Usa e denuncia "fake news per manipolare i mercati". Borse in rialzo. Petrolio giù, poi di nuovo in rialzo stamani. Meloni oggi in Algeria. Media, missile iraniano con 100 kg esplosivo tra due edifici a Tel Aviv Un missile iraniano che, secondo la polizia, trasportava una testata con circa 100 kg di esplosivo è caduto tra due edifici a Tel Aviv, distruggendo la facciata di un palazzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, Trump apre alla trattativa. Missile iraniano con 100 kg di esplosivo a Tel Aviv. Costa: "Ignorata la sicurezza europea"

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