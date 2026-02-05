Tutto esaurito per la pièce messa in scena dal Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena

I biglietti per la rappresentazione messa in scena dal Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena sono andati letteralmente a ruba. Tutto esaurito, con il pubblico che ha risposto con entusiasmo, superando di gran lunga le aspettative. La serata ha confermato come un evento di beneficenza possa coinvolgere e appassionare, lasciando il segno anche oltre il semplice scopo di raccogliere fondi.

Grande successo per “Camere con svista”, otto attori non professionisti che si sono cimentati in scena con la regia di Sabina Spazzoli. Ci saranno repliche? Un apprezzamento che è andato ben oltre il riconoscimento di un impegno che nelle intenzioni aveva soprattutto una finalità benefica. La rappresentazione teatrale allestita dal Gruppo Consorti Rotary e presentata in prima assoluta al Teatro Victor di San Vittore è stata quello che si definisce un vero successo: applausi, emozioni, risate e sorprese. Chi l’avrebbe detto che la notaia e il notaio, il poliziotto, le insegnanti, il neurochirurgo, il commercialista, la mamma multiforme (tutti componenti del Rotary Club Cesena) una volta sul palcoscenico avrebbero rivelato la capacità di rivestire e rendere credibili otto personaggi liberamente tratti dall’opera di Alan Ayckbourn “Camere da letto” trasformata in “Camere con svista” grazie alla regista Sabina Spazzoli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il gruppo Consorti del Rotary Club Cesena ha deciso di contribuire al sostegno delle case rifugio presenti sul territorio con una donazione di tremila euro.

