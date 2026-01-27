Ezra Pound e il senso del sacro Riflettori sul rapporto con Pasolini

Ezra Pound, uno dei più importanti poeti del Novecento, ha affrontato il tema del sacro nelle sue opere. La conferenza presso l’Auditorium San Girolamo ha esplorato il rapporto tra Pound e Pasolini, offrendo spunti di riflessione sul senso del sacro nella poesia moderna e contemporanea. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e familiari, contribuendo a un approfondimento sulla figura e l’eredità del poeta.

Il sacro nell'opera di uno tra i più grandi poeti del secolo scorso, ovvero Ezra Pound: ecco il tema della conferenza che si è tenuta ieri pomeriggio nell'Auditorium San Girolamo alla presenza di Siegfried de Rachewiltz, nipote di Ezra Pound, e di due dei massimi esperti della poesia poundiana, Massimo Bacigalupo (Università di Genova) e Luca Gallesi (Università dell'Insubria. Introdotto dai saluti dell'amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini, e dell'assessore alla Cultura Mia Pisano con la moderazione di Carlo Pulsoni (Università di Perugia) l'appuntamento rientra nella seconda edizione di "PPP – Pea Pound Pasolini.

