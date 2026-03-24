Al ministero della Giustizia, sono state presentate le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e di un altro esponente. La decisione arriva in seguito a una serie di eventi non specificati dettagliatamente. Le dimissioni sono state annunciate ufficialmente e sono entrate in vigore immediatamente. La notizia ha suscitato reazioni nel panorama politico e istituzionale.

Due dimissioni al ministero della Giustizia: il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia – afferma Delmastro in una nota -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Secondo quanto risulta all’agenzia Italpress, anche Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ministero della Giustizia, si dimettono Delmastro e Bartolozzi

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