Giusi Bartolozzi si è dimessa dalla posizione di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, un incarico assunto il 19 marzo 2024. La decisione è stata comunicata in seguito a un terremoto al vertice e si aggiunge alle dimissioni di altri esponenti di rilievo legati al settore. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e riguarda l’intera struttura del ministero.

Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, ruolo che ricopriva dal 19 marzo 2024. La notizia, anticipata dall’agenzia Italpress, arriva a poco più di un anno dal suo insediamento al vertice della struttura ministeriale. Magistrata di carriera, Giusi Bartolozzi è stata per anni sostituto procuratore della Repubblica, distinguendosi in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua esperienza in ambito giudiziario le ha permesso di maturare una profonda conoscenza del sistema penale e delle dinamiche investigative. Negli anni successivi ha intrapreso anche un percorso politico-istituzionale, venendo eletta alla Camera dei deputati tra le fila di Forza Italia, dove ha ricoperto incarichi di rilievo nelle commissioni parlamentari legate alla giustizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giustizia, Giusi Bartolozzi e Delmastro si dimettono: terremoto al vertice

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