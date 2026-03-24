giustizia si dimettono delmastro e bartolozzi

Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia ha rreso nota la propria decisione di lasciare l’incarico. La mossa è avvenuta pochi giorni dopo la sconfitta del Governo nel referendum sulla riforma della magistratura. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e risale immediatamente alla giornata successiva all’esito referendario.

Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, si è dimesso. Lo scossone è arrivato all’indomani della sconfitta del Governo al referendum sulla riforma della magistratura, ma nella sostanza è legato agli sviluppi della vicenda legata alla sua partecipazione alla società per la gestione di un ristorante intestato alla figlia 18enne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di reclusione per intestazione fittizia di beni per conto del clan Senese, in carcere da febbraio a Viterbo. Si dimette anche la capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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