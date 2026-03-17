Eco-Quiz 2026 adesioni entro il 15 aprile | educazione finanziaria e gestione dei rischi per le scuole medie
Il Museo del Risparmio, insieme alla Fondazione per la Scuola, annuncia l’apertura delle iscrizioni per l’Eco-Quiz 2026, rivolto alle scuole medie. Le adesioni devono essere presentate entro il 15 aprile. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti su educazione finanziaria e gestione dei rischi, coinvolgendo le classi in una competizione educativa dedicata a temi di attualità.
Il Museo del Risparmio, in collaborazione con la Fondazione per la Scuola, promuove la V edizione di “Eco-Quiz sulla cittadinanza economica”, un contest online rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, statale e paritaria, nell’ambito del Festival internazionale dell’Economia di Torino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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