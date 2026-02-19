Un mini-album pubblicato senza preavviso | è un manifesto di resistenza civile il nuovo EP della band di Dublino Un invito a fermarsi e riflettere sulle macerie del mondo

Il nuovo EP della band di Dublino arriva senza annunci, come un gesto di protesta civile. Il mini-album nasce dall’urgenza di fermarsi e riflettere sulle crisi globali, senza aspettare il momento giusto. La band ha deciso di pubblicarlo improvvisamente, per far ascoltare subito le proprie emozioni e pensieri. Days of Ash non è stato pianificato, ma è stato creato come risposta spontanea alle sfide del mondo. La scelta di rilasciarlo senza preavviso ha sorpreso i fan e i critici. La musica diventa così una forma immediata di comunicazione.

C i sono momenti in cui il silenzio diventa assordante. E allora si scrive. Si suona. Si registra. Days of Ash nasce così: non come un capitolo programmato, ma come una necessità. Sei tracce, cinque canzoni e una poesia, che arrivano prima del nuovo album previsto per la fine del 2026 e che raccontano un presente inquieto, fragile, attraversato da ferite ancora aperte. In un’epoca in cui la musica spesso preferisce il conforto dell’evasione, gli U2 hanno scelto di fare l’esatto opposto: colpire nel segno, senza preavviso. Bono Vox, a “Che tempo che fa” la sua malattia e la morte della madre. E su Putin: «È un bullo» X U2, pubblicato a sorpresa il nuovo EP Days of Ash: 5 canzoni e una poesia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un mini-album pubblicato senza preavviso: è un manifesto di resistenza civile il nuovo EP della band di Dublino. Un invito a fermarsi e riflettere sulle macerie del mondo Leggi anche: “Mondo liquido” il primo EP della band perugina Hellvillum Endless pubblicato “And Here Is The Darkness” il nuovo albumLa Ghost Record Label ha pubblicato il nuovo album degli Endless, intitolato “And Here Is The Darkness”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli U2 hanno pubblicato un nuovo EP a sorpresa; Gli U2 riscoprono l'impegno politico, esce 'Days of Ash'; L’indie pop di Alice Robber con il mini album Overdrive; U2, a sorpresa il nuovo disco Days of ash: La nostra risposta agli eventi attuali globali. Irlanda. Ciao a tutti! Per i 7 giorni centrali di agosto ho prenotato i voli andata e ritorno da Dublino, per due. Devo ancora fare un itinerario, intanto chiedo se qualcuno ha qualche idea da darmi, su cosa per voi è stato più bello in Irlanda! È magari dei piccoli "tip facebook