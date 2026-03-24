Minacciato e aggredito in ambulatorio nuovo caso scuote la sanità Marcello FdI | Le misure non bastano

Un nuovo episodio all’ospedale Infermi riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari. Dati in aumento e richiesta di interventi concreti per tutelare il personale La Regione intraprenda ulteriori misure, concrete e immediate, per contrastare il fenomeno, in continuo aumento, delle aggressioni al personale sanitario, garantendo una reale ed efficace tutela degli operatori sanitari ed evitando episodi come quello verificatosi nell’Ospedale Infermi di Rimini recentemente. A chiederlo, con un’interrogazione immediata in aula, è il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello. “Proprio in un’area ambulatoriale dell’Ospedale... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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