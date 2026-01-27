Emergenza lupi Marcello FdI | Continui casi e denunce le misure urgenti vanno adottate subito

La crescente presenza dei lupi nel territorio di Rimini richiede interventi immediati. Nicola Marcello di Fratelli d’Italia sottolinea l’urgenza di adottare misure efficaci per il contenimento, considerando l’aumento di episodi e denunce recenti. È fondamentale agire prontamente per tutelare l’equilibrio ambientale e la sicurezza delle comunità locali, evitando ulteriori problematiche legate alla presenza di questi predatori.

Adottare misure urgenti per il contenimento dei lupi, a partire dalla provincia di Rimini. A chiederlo, in un'interrogazione, è Nicola Marcello (FdI) che ricorda come negli ultimi mesi nel riminese sia cresciuta in modo significativa la preoccupazione per la presenza del lupo con numerosi episodi. Emergenza lupi nel Riminese: 29 attacchi in un mese. La Regione chiede un nuovo piano nazionaleCresce la tensione nel Riminese per l'aumento degli avvistamenti e degli attacchi di lupi, mentre la Regione Emilia?Romagna sollecita un aggiornamento del piano nazionale di gestione, fermo al 2002. Lupi nel Riminese, Marcello incalza la Regione: Servono misure urgenti di contenimentoIl tema della presenza dei lupi nel Riminese approda in Assemblea legislativa regionale con un'interrogazione presentata da Nicola Marcello (Fratelli d'Italia). Vitri (Pd), 'presenza dei lupi è un'emergenza, serve un piano d'azione'. Consigliera nelle Marche: "Occorre impegnarsi affinché resti a vivere nel suo habitat"

