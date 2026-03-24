Un clima di odio crescente si manifesta anche attraverso minacce di morte rivolte a un ministro. In un messaggio, si legge: “Vuoi che ti mettiamo come Mussolini?”, che ha generato preoccupazione. La questura ha avviato le indagini per identificare l’autore, mentre le forze dell’ordine rafforzano le misure di sicurezza. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità e il pubblico.

di Franceco Curridori – Ancora minacce di morte contro esponenti della Lega. Questa volta è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a finire nel mirino degli haters “Vuoi che ti mettiamo come Mussolini?”, è il commento di un utente apparso sotto un post sul profilo Instagram del ministro. “Il clima è molto preoccupante, anche alla luce di quanto successo pochi giorni fa a Roma con la morte di due anarchici uccisi dalla bomba che stavano mettendo a punto. Nessun leghista si farà intimidire”, fanno sapere dal Carroccio. Un clima di odio sempre più preoccupante, anche alla luce delle minacce di morte che sistematicamente riceve anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ogni qual volta l’estrema sinistra scende in campo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Minacce di morte a Valditara: “Vuoi che ti mettiamo come Mussolini?”

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