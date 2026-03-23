Minacce di morte a Valditara su Instagram vuoi che ti mettiamo come Mussolini? | ministro difeso dalla Lega

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in quota Lega, è finito al centro di minacce di morte pubblicate sui social: sotto a un post di Instagram un utente ha scritto “‘vuoi che ti mettiamo come Mussolini?”. Immediata la reazione del partito: “Nessun leghista si farà intimidire”. La Lega sulle minacce al ministro Valditara Attacchi contro Valditara La minaccia di morte è reato Augurare la morte sui social è reato? La Lega sulle minacce al ministro Valditara “Ancora minacce di morte contro esponenti della Lega. Questa volta è il ministro Giuseppe Valditara a finire nel mirino”, rendono noto fonti della Lega citate dall’agenzia Adnkronos. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Minacce di morte al ministro Valditara su Instagram: la Lega denuncia un clima di tensione crescente dopo l’esplosione anarchica a RomaIl ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è finito nel mirino di una minaccia di morte pubblicata sotto un suo post su Instagram.

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Minacce. Offese. Auguri di morte. Questo è il linguaggio della sinistra. Guai a non pensarla come loro, diventi un bersaglio come succede a Valditara a cui va la mia vicinanza. facebook

Solidarietà al presidente @FontanaPres per le vergognose minacce di morte. Chi minaccia un leghista minaccia tutti noi. Odio e intimidazioni non fermeranno mai le nostre idee. Avanti, senza paura. x.com