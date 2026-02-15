Lettera di minacce a don Patriciello e alla premier Giorgia Meloni Solidarietà di politica e istituzioni

Un messaggio di minaccia indirizzato a don Patriciello e a Giorgia Meloni ha fatto scattare la solidarietà di politici e istituzioni. La lettera è stata trovata nel parroco del Parco Verde di Caivano, che ha ricevuto parole offensive e minacciose, tra cui anche riferimenti alla premier e al giornalista Marco Cappellari. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra le persone vicine alle due figure pubbliche.

Al parroco del Parco Verde di Caivano e alla presidente del Consiglio sono arrivati attestati di vicinanza, dopo la diffusione della notizia di una lettere di minacce recapitata al prete nella quale vengono citati anche Giorgia Meloni e il giornalista Marco Cappellari.