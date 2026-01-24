giornata della memoria mostre per non dimenticare ecco tutti gli appuntamenti

La Giornata della Memoria si avvicina, offrendo una serie di mostre e iniziative organizzate dal comitato. Questi eventi mirano a favorire la conoscenza, la riflessione e il rispetto, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Attraverso diverse modalità espressive, si propone un'occasione per ricordare e approfondire temi legati alla storia, alla dignità umana e alla pace.

Martedì è la Giornata della Memoria, il calendario delle iniziative, realizzato dal comitato è ricco di appuntamenti che toccano diverse modalità espressive per offrire alla cittadinanza, ai più giovani, occasioni per conoscere, riflettere e desiderare un mondo più riconciliato, giusto e rispettoso della dignità di ogni persona e popolo. Fino a giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30, sarà possibile visitare nella Galleria ‘Expo – ex’ la mostra, curata da Barbara Soffici, dal titolo ‘Per non dimenticare – il racconto dei testimoni’. Martedì alle 18, sarà la sinagoga senigalliese, in via dei Commercianti, ad ospitare il momento celebrativo con gli interventi di Amos Zuares, comunità ebraica, Franco Manenti, vescovo diocesano e Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giornata della Memoria: gli appuntamenti organizzati dal museo Ebraico di LecceIn occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, il Museo Ebraico di Lecce, insieme al Museo Civico di Bari, al Museo dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno e alle istituzioni, propone una serie di iniziative volte a ricordare e riflettere sugli eventi storici legati alla Shoah.

Giornata della Memoria, a Pordenone un ricco programma per non dimenticareIl Comune di Pordenone presenta un programma di iniziative gratuite in occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio.

