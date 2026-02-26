Musica al Lavoro | diritti memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali

Si apre un ciclo di quattro incontri dedicati alla musica e alla cultura, con l’obiettivo di esplorare il ruolo della musica come strumento di comunicazione e memoria. Questi appuntamenti puntano a coinvolgere il pubblico attraverso discussioni e approfondimenti su diritti, libertà e il valore condiviso delle espressioni artistiche. Un'occasione per riflettere sul legame tra musica e identità culturale.

La musica come linguaggio universale, il teatro come strumento di memoria civile, la cultura come spazio di coscienza collettiva. Torna nel 2026 Musica al Lavoro, la rassegna che intreccia arte, impegno e diritti, costruendo un calendario di appuntamenti che attraversa l’anno civile e simbolico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Nuovi appuntamenti culturali al Distretto d’Emozioni: arte, musica e incontri per stimolare la sensibilità urbanaIl 14 e 15 febbraio 2026, Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico vivente per l’arte e la musica grazie al progetto DiStretto d’Emozioni,... 'Aperitivi culturali', nuovo format con quattro appuntamenti mensili tra arte e divulgazioneCon il nuovo anno, partono a Ferrara gli 'Aperitivi culturali', format che unisce divulgazione, linguaggi artistici e socialità, pensato per... Ouagadougou: artisanat, coton et mode, la fierté culturelle du Brukina Faso - Documentaire - AMP Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale della donna: il programma degli eventi; STRaordinariamente LIBERA DI; Musica, Regione Lombardia a Sanremo: focus Music Commission; Prende il via l'academy gratuita per under 35 Arìa di Musica, fra i docenti Elio, BigMama, Cristiano Godano. Torna Musica al lavoro: quattro appuntamenti dal 5 marzoLa musica come linguaggio universale, il teatro come strumento di memoria civile, la cultura come spazio di coscienza collettiva. Torna nel 2026 Musica al ... piacenzasera.it Emergency. Quattro giorni per i diritti. Dalla cura al lavoro. Stasera diretta su QSL'assise di Emergency per discutere dello stato dell’arte dei diritti dei cittadini in Italia. Al centro la salute e il lavoro. Tra gli ospiti Gino Strada, Nerina Dirindin, Stefano Rodotà. E sabato ... quotidianosanita.it Al #SIAEStage, @jacopoet ha portato al centro la scrittura: il lavoro dietro una canzone, le scelte che la rendono unica, la responsabilità di trasformare un’idea in musica che resta. Tra intervista e live, un confronto diretto su come nasce davvero una canzone. - facebook.com facebook