Tiribocchi non ha mezzi termini: secondo lui la Juventus non può ancora puntare allo scudetto. L’ex attaccante dell’Atalanta, che ha lavorato con Spalletti, dice di non essere sorpreso dalle scelte del tecnico e non vede la Vecchia Signora in corsa per il titolo. Tiribocchi spiega che, secondo lui, le possibilità della Juventus sono ancora lontane.

L’ex attaccante dell’Atalanta, Simone Tiribocchi, ha fatto un focus sulle squadre in lotta per lo scudetto, andando a citare anche la Juventus. Intervistato in esclusiva da CalcioNews24, l’ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato della Juventus e delle squadre in lotta per lo scudetto in Serie A. LOTTA SCUDETTO INDIRIZZATA? – « Credo che molto dipenderà dal derby che se non sbaglio è in programma l’8 marzo. Lì si deciderà tanto perché comunque il campionato è nella fase più importante e prendere dei punti di vantaggio adesso permetterebbe ad una grande squadra come l’Inter di gestire i diversi impegni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tiribocchi non ha dubbi: «Non vedo la Juve in corsa per lo scudetto. Non sono sorpreso da Spalletti, ho avuto la fortuna di lavorare con lui e posso dirvi una cosa»

Dopo la vittoria tra Juventus e Cremonese, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune riflessioni, sottolineando di aver analizzato attentamente anche la partita tra Inter e Napoli.

Tiribocchi mette in guardia: l’unica rivale credibile dell’Inter per lo scudetto è il Milan.

