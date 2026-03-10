Ieri alla Continassa, Vlahovic e Milik sono scesi in campo con la squadra che non ha giocato contro il Pisa. Oggi i bianconeri hanno avuto un giorno di riposo e torneranno in allenamento mercoledì, in vista del prossimo impegno. La formazione juventina si prepara con attenzione, mentre aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e diffidati arrivano dalla sede del club.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di riposo per i bianconeri. L'altro ieri alla Continassa Vlahovic e Milik si sono allenati con il resto del gruppo costituito da chi non ha preso parte alla partita contro il Pisa e andranno dunque valutati verso la trasferta con l'Udinese. Domani il ritorno in campo. Infortunati Juve: il punto dall'infermeria.

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Vlahovic e Milik in campo l’altro ieri con chi non ha giocato col Pisa, oggi riposo per i bianconeri e mercoledì il ritorno in campo

