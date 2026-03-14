Juventus i convocati per l' Udinese | torna Milik ancora out Vlahovic e Holm

Da gazzetta.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato i 23 giocatori convocati per la partita contro l'Udinese. Tra i presenti, torna a disposizione Milik, mentre Vlahovic e Holm non sono stati inseriti nella lista. La partita si giocherà questa sera, e il tecnico bianconero ha deciso chi schierare tra i convocati. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del calcio d'inizio.

La Juventus si prepara a scendere in campo per la 29ª giornata di Serie A. I bianconeri affronteranno l’Udinese questa sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Per la trasferta friulana, il tecnico Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori: gli unici assenti sono Vlahovic e Holm. La grande novità è il ritorno tra i convocati di Milik. L’attaccante non scende in campo da oltre un anno e mezzo e in stagione ha collezionato soltanto due panchine, contro Roma e Pisa a dicembre. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Spalletti per questa partita di campionato.  Perin, Di Gregorio, Pinsoglio; Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal; Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Miretti, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Adzic, Openda, David, Milik. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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