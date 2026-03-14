Juventus i convocati per l' Udinese | torna Milik ancora out Vlahovic e Holm

La Juventus ha annunciato i 23 giocatori convocati per la partita contro l'Udinese. Tra i presenti, torna a disposizione Milik, mentre Vlahovic e Holm non sono stati inseriti nella lista. La partita si giocherà questa sera, e il tecnico bianconero ha deciso chi schierare tra i convocati. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del calcio d'inizio.

La Juventus si prepara a scendere in campo per la 29ª giornata di Serie A. I bianconeri affronteranno l’Udinese questa sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Per la trasferta friulana, il tecnico Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori: gli unici assenti sono Vlahovic e Holm. La grande novità è il ritorno tra i convocati di Milik. L’attaccante non scende in campo da oltre un anno e mezzo e in stagione ha collezionato soltanto due panchine, contro Roma e Pisa a dicembre. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Spalletti per questa partita di campionato. Perin, Di Gregorio, Pinsoglio; Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal; Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Miretti, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Adzic, Openda, David, Milik. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, i convocati per l'Udinese: torna Milik, ancora out Vlahovic e Holm Articoli correlati Juventus, i convocati per il Como: c'è David. Out Bremer, Milik, Holm, Vlahovic e KaluluA poche ore dal match dell'Allianz Stadium contro il Como, in programma alle 15, la Juventus ha diramato la lista dei convocati. Juventus, i convocati per la sfida contro il Pisa: Vlahovic non recupera, fuori anche Milik e HolmLa Juventus si prepara a tornare in campo per la 28ª giornata di Serie A 2025-26. Contenuti e approfondimenti su Juventus i convocati per l'Udinese... Temi più discussi: Serie A | I convocati per Juventus-Pisa; Juventus, i convocati di Spalletti per il Pisa: ancora out Vlahovic e Milik; Juventus-Pisa, i convocati; Vlahovic out e la scelta su Milik: Spalletti, cosa filtra verso Udinese-Juve. Juventus, i convocati per Udine: Vlahovic non c'è, Milik sìL'elenco dei calciatori convocati da Luciano Spalletti per la trasferta di questa sera sul campo dell'Udinese ... msn.com Juventus, Spalletti ritrova Milik dopo i tanti infortuni: aspettando il ritorno di VlahovicBuone notizie arrivano dall'infermeria della Juventus. Il tecnico Luciano Spalletti infatti nella giornata di oggi è tornato ad avere ufficialmente. tuttomercatoweb.com Fernando Llorente sul reparto offensivo della Juventus L’ex bianconero, intervistato al ‘World Legend Padel Tour’, crede fortemente che il rinnovo di Vlahovic risolverebbe tanti problemi Nonostante le difficoltà che David e Openda hanno trovato nel co - facebook.com facebook La #Juventus è in partenza dall’aeroporto di Caselle per Udine Torna #Milik tra i convocati di Spalletti # #UdineseJuve @BaridonMarco x.com