Milano, 24 marzo 2026 – "L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”. Scelgono Nelson Mandela, i ragazzi del liceo Vittorio Veneto di Milano, per spiegare – con un lungo comunicato – i motivi dell’ occupazione scattata questa mattina. La scuola di via de Vincenti 7, infatti, da oggi si aggiunge alla lunga lista di istituti superiori che hanno visto collettivi e singoli studenti occupare l’edificio per protesta. I motivi sono stati elencati in una lunga nota apparsa sul profilo Instagram del liceo (la pagina è gestita dai rappresentanti d’istituto). Ci sono le ragioni di carattere generale (le spese per l’istruzione, la guerra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, occupato il liceo Vittorio Veneto. “Studiare in ambienti dignitosi non è un privilegio, è un diritto”

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