Scatta l’allarme al liceo Vittorio Veneto di Milano | due coltelli a serramanico ritrovati in un bagno

Un collaboratore scolastico del liceo Vittorio Veneto di Milano ha trovato due coltelli a serramanico nel bagno maschile, causando un’immediata allerta. La scoperta è avvenuta giovedì pomeriggio, mentre l’addetto stava pulendo i servizi igienici al piano terra dell’istituto. I coltelli erano posizionati vicino al water, uno sopra l’altro, e l’episodio ha spinto le autorità scolastiche a intervenire subito.

Milano – Pomeriggio di giovedì, piano terra del liceo scientifico Vittorio Veneto. Uno dei collaboratori scolastici, impegnato nella pulizia dei servizi igienici, nota qualcosa di strano in uno dei bagni maschili: due coltelli a serramanico, appoggiati uno sopra l’altro accanto a un vaso alla turca. Ieri mattina la segnalazione alla preside Mariarosaria Arena, che a sua volta contatta il 112 per chiedere l’intervento della polizia. Gli agenti della Volante del commissariato Bonola, guidati dal dirigente Carmine Mele, mettono a verbale le testimonianze e prendono in consegna le lame con apertura manuale di colore nero e acciaio, lunghe sei centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scatta l’allarme al liceo Vittorio Veneto di Milano: due coltelli a serramanico ritrovati in un bagno Colleferro. Liceo Marconi. “Un ponte verso la scuola media: incontriamoci”. Al Teatro Vittorio Veneto gli studenti hanno incontrato il giornalista e scrittore Fabrizio Gatti Questa mattina al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, studenti del Liceo Marconi hanno incontrato il giornalista Fabrizio Gatti. Carcere di Avellino, ritrovati telefoni e coltello a serramanico Nel carcere di Avellino sono stati rinvenuti telefoni cellulari e un coltello a serramanico, come comunicato da Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Scatta l’allarme antincendio al Mazzini, la Provincia: Rilevazione sensori falsata a causa dei lavori, nessun pericolo; Sassari, granata nel vano contatori: in via Arborea scatta l’allarme bomba; Giallo al villaggio olimpico: sparisce la copia della fiamma, scatta l’allarme. Ecco cosa ha scoperto la polizia; Gioca con il fuoco in casa, scatta l'allarme nel condominio: paura per un bambino di 12 anni. Cambia per scherzo il nome al suo Hotspot wifi chiamandolo terrorista: scatta l’allarme sull’aereo e intervengono due caccia israelianiCambia per scherzo il nome al suo Hotspot wifi chiamandolo terrorista: scatta l'allarme sull'aereo e intervengono due caccia israeliani (Fonte Ansa) - Blitz Quotidiano ... blitzquotidiano.it Giallo al villaggio olimpico: sparisce la copia della fiamma, scatta l’allarme. Ecco cosa ha scoperto la poliziaCORTINA. Sarebbe stato un gruppo di atleti, con intenzioni goliardiche, a far sparire al villaggio olimpico di Fiames, la copia della fiamma olimpica che era stata esposta nei giorni scorsi. Stiamo pa ... ildolomiti.it CioccolaTO , Piazza Vittorio Veneto facebook