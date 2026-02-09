Occupato a Milano il liceo Parini

Questa mattina, gli studenti del liceo Parini di Milano hanno occupato la scuola. L’istituto, situato in via Goito nella zona di Brera, è stato preso d’assalto dagli studenti che vogliono far sentire la loro voce. La protesta è iniziata presto, con alcune decine di ragazzi che hanno varcato i cancelli e preso possesso dell’edificio. La scuola rimane chiusa, e ora si aspettano sviluppi.

Il liceo classico Parini di Milano, in via Goito (zona Brera), è stato occupato lunedì mattina, 9 febbraio, dagli studenti.L'assembleaAll'ingresso, alcuni di loro hanno organizzato un “picchetto” per bloccare l'entrata e hanno esposto uno striscione dove si leggeva la scritta “Il Parini grida.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Questa mattina il liceo classico Parini di Milano è stato occupato da un gruppo di studenti.

Questa mattina, studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato l’edificio di piazza Ascoli, impedendo l’ingresso al personale scolastico.

Derby doveva essere e derby è stato: sano, sportivo e avvincente. La velocità dello sci al maschile appartiene a Svizzera e Italia che, con i loro rappresentanti, hanno occupato le prime cinque posizioni a Milano Cortina 2026 facebook

Utopiadi, perché è stato occupato il PalaSharp a Milano contro le Olimpiadi x.com