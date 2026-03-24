Antonio Di Natale, ex storico attaccante dell'Udinese, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport di oggi. Tra i vari argomenti discussi, sopratutto in chiave Nazionale visti gli spareggi per il Mondiale ormai alle porte, l'ex attaccante ha voluto parlare anche di Francesco Pio Esposito, punta dell'Inter, facendo un paragone grandissimo e, sopratutto azzardato, con Marco Van Basten, storico ex attaccante del Milan ritiratosi a soli 30 anni, vincitore di 3 palloni d'oro. Ecco, di seguito, le sue parole: Le parole di Antonio di Natale sul bomber dell'Inter Pio Esposito: «Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Di Natale: “Pio Esposito? Mi ricorda un po’ Van Basten”

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