Totò Di Natale, storico bomber dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi a parlare sia dell’Udinese sia di Pio Esposito. Piuttosto – vogliamo dire bizzarri?- i complimenti rivolti a un calciatore, certamente in rampa di lancio, ma indubbiamente ancora da sgrezzare. L’elogio di Di Natale a Pio Esposito. Di Natale, l’Italia ha trovato un altro bomber napoletano? La “tradizione” è rispettata? “Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell’Inter ed essere convocato dalla Nazionale”. Qual è il segreto di Napoli, culla dei bomber azzurri? “Non ci sono segreti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il bizzarro paragone di Di Natale: “Pio Esposito? Per i movimenti che fa, un po’ mi ricorda Van Basten”

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