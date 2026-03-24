Durante l'ultimo episodio di 'On the Road' su Milan Tv, Bartesaghi ha parlato della sua passione per il Milan, dichiarando di essere tifoso fin da bambino e di avere Maldini come idolo. Ha anche risposto a domande sul mondo rossonero, senza fornire dettagli specifici su Allegri o altri argomenti. La conversazione si è concentrata principalmente sulle sue esperienze e preferenze legate alla squadra.

Davide Bartesaghi è il nuovo protagonista del programma 'On the Road', disponibile su 'Milan Tv'. Il format consiste in una serie di domande rapide a cui bisogna rispondere mentre si guida. Ecco, quindi, alcune delle risposte del classe 2005 rossonero, con alcuni retroscena interessanti svelati. Bartesaghi sul suo essere milanista: "Sono molto milanista, perché lo sono proprio da quando ero veramente piccolo. Mio padre mi ha trasmesso la passione rossonera". Sui suoi idoli: "Oltre a Paolo Maldini osservavo Marcelo quando ho iniziato a seguire il calcio, guardavo lui come esempio". Sulla parole con cui descrivere Max Allegri: "Positivo perché cerca sempre di trovare il lato giusto delle cose e trovare il lato positivo, lo chiede anche a noi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, parla Bartesaghi: “Sono milanista fin da piccolo. Maldini è il mio idolo. Su Allegri …”

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