Omri Gandelman è il nuovo acquisto del Lecce, ufficializzato in queste ore. Il giovane attaccante israeliano arriva a gennaio con la speranza di mettersi in mostra in Serie A. Gandelman ha già detto di aver seguito da bambino il campionato italiano e di aver sempre ammirato Kakà, il suo idolo. Ora si prepara a sfidare i grandi del massimo campionato italiano.

Il Lecce ha ufficializzato il suo nuovo acquisto arrivato nella sessione di calciomercato invernale: Omri Gandelman, centrocampista israeliano proveniente dal Gent, squadra belga. Come di consueto, il calciatore classe 2000 è stato presentato in conferenza stampa, dove ha potuto rispondere ad alcune domande fatte di giornalisti presenti. Durante la conferenza, Gandelman ha voluto rispondere ad una domanda ben precisa riguardante i suoi idoli calcistici d'inizia, indicando poi un calciatore che è stato una vera e propria leggenda del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: Milan, le parole di Gandelamn in conferenza stampa sui suoi idoli calcistici d'infanzia: “Quando ero piccolo seguivo molto la Serie A, ho sempre ammirato Kakà, è sempre stato il mio idolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gandelman: “Da piccolo seguivo molto la Serie A e ho sempre ammirato Kakà, mio idolo”

