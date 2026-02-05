Milan senti Stramaccioni | Il lavoro di Allegri su Bartesaghi e Athekame è straordinario

Dopo la partita tra Bologna e Milan, Andrea Stramaccioni ha commentato il lavoro di Allegri con Bartesaghi e Athekame. L’ex allenatore ha sottolineato come il tecnico rossonero stia facendo un ottimo lavoro con quei giocatori, migliorandone le prestazioni e la fiducia in campo. Stramaccioni ha parlato di come Allegri abbia saputo valorizzare i giovani e farli crescere, portando risultati concreti. La sfida tra le due squadre si è conclusa con un risultato che ha lasciato soddisfatto il tecnico del Milan.

Lunedì sera lo stadio 'Dall'Ara' ha ospitato Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata di Serie A. I rossoneri si sono imposti con un netto 3-0, firmato dai gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, al termine di una prova solida, intensa e di grande qualità tecnica. La formazione di Massimiliano Allegri ha offerto una delle prestazioni più convincenti della stagione: due reti già nel primo tempo e match definitivamente indirizzato a inizio ripresa. Grazie a questo successo, il Milan resta in scia dell'Inter, conserva il margine su Juventus e Napoli e aumenta il vantaggio sulla Roma.

