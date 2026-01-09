Milan Fullkrug ha le idee chiare | Il numero 9 per me significa fare gol Spero di esserne all’altezza

Niclas Fullkrug si è presentato oggi in conferenza stampa, esprimendo con chiarezza il suo significato della maglia numero 9. Il calciatore ha sottolineato come per lui rappresenti l’obiettivo di segnare gol e si è mostrato motivato ad essere all’altezza delle aspettative. Questi primi giorni a Milanello sono stati un passo importante nel suo percorso con il club.

