Galli | Pisa-Milan dell’87? L’inizio di una nuova era con l’arrivo di Sacchi

Filippo Galli ricorda il debutto di Sacchi con il Milan. Era il 1987 quando il Milan di Sacchi iniziò la sua avventura in campionato con la vittoria 3-1 contro il Pisa. Galli, in campo in quella partita, rivive quei momenti e dice che fu l’inizio di una nuova era per il club. Ora, a distanza di anni, quel match resta un capitolo importante nella storia rossonera.

Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo nel 13 settembre 1987, quando il nuovo Milan di Arrigo Sacchi sfidò il Pisa vincendo 31. L'ex rossonero, intervistato dai microfoni di'Tuttosport', ha ripercorso quel match. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Su cosa gli viene in mente ripensando a quel Pisa-Milan 1-3 del 1987: «L'inizio di una nuova era, almeno riguardandola con occhi del futuro. Arrivato Sacchi, si parlava di un calcio nuovo, di una sorta di rivoluzione. Inizialmente però i risultati non erano stati poi così positivi, avevamo faticato in Coppa UEFA, i tifosi non erano così contenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

