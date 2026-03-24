Milan, cambio modulo in vista? Questa è la domanda che aleggia nelle menti di tutti i tifosi rossoneri, am anche nella testa di Massimiliano Allegri durante questa 'lunga' sosta. Allegri, si sa, è un grande fan del 3-5-2, modulo che ha riportato il Milan al secondo posto nonostante i problemi offensivi, dove Pulisic e Leao non hanno funzionato nel migliore dei mori (insieme). Come riferito da Tuttosport, il rientro di Santiago Gimenez potrebbe aver dato ad Allegri una nuova pedina da usare in questo finale di stagione: un giocatore che sarebbe in grado di giocare per i compagni, cosa che il tedesco Fullkrug non è 'mai' riuscito a fare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cambio modulo in vista per il finale di stagione: Allegri riflette

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