Conte pensa al cambio modulo per il finale di stagione | ecco chi rischia di stare fuori

Il Napoli di Antonio Conte sta valutando un cambio di modulo per le ultime partite di campionato. La squadra potrebbe adottare una nuova disposizione tattica, con alcuni giocatori a rischio esclusione dalla formazione. La decisione riguarda le partite finali e coinvolge diversi elementi della rosa. La scelta mira a migliorare le prestazioni e adattarsi alle esigenze del momento.

Il Napoli di Antonio Conte potrebbe cambiare volto tattico proprio nel momento decisivo della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico starebbe valutando una modifica al sistema di gioco utilizzato negli ultimi mesi per affrontare al meglio il rush finale del campionato in cui da un lato c’è da blindare la qualificazione Champions e dall’altra la flebile speranza di un crollo dell’Inter che si trova ora a undici punti di distacco. L’obiettivo è ritrovare equilibrio e qualità dopo i graduali rientri degli infortunati come McTominay, Anguissa e De Bruyne. Il modulo 3-4-2-1, utilizzato a lungo per sopperire alle assenze, potrebbe dunque essere accantonato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Lecce, prende corpo l'ipotesi di un cambio di modulo per il rush finale di stagioneNella conferenza di bilancio della sessione di mercato, Pantaleo Corvino ha detto di aver fatto il possibile, con le risorse a disposizione, e ha...

