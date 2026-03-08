Coppa del Mondo Slalom Kranjska Gora | male Vinatzer nella prima manche LIVE

Nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino vede Vinatzer non brillare, confermando un momento di forma deludente. La gara si svolge in Slovenia e, mentre i protagonisti affrontano la pista, Vinatzer si posiziona lontano dai migliori tempi. Lo sci alpino maschile ha avuto prestazioni sotto le aspettative anche ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche Lo sci alpino maschile ha deluso parecchio nei Giochi Olimpici di Milano Cortina. O meglio, Alex Vinatzer non è riuscito a rispettare il livello che ci si aspettava fino a poche settimane prima. La Coppa del Mondo di sci rappresenta una nuova occasione per riprendersi ma le cose non stanno andando molto bene neanche in questo caso. Oggi è prevista la tappa in Slovenia, lo Slalom Kranjska Gora, ma la prima manche per lo sciatore italiano non è stata per niente eccezionale. Colleghi come Mcgrath e Pinheiro Braathen sembrano imprendibili, ma da uno come Vinatzer ci si aspetta almeno un ingresso comodo in top 10.