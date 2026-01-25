Mikaela Shiffrin si distingue nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Con prestazioni solide e distacchi significativi rispetto alle avversarie, conferma il suo ruolo di protagonista in questa disciplina. La gara prosegue con aspettative di un confronto serrato nella seconda manche, mentre la statunitense mantiene la leadership conquistata.

Altro giro, altro dominio assoluto di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, rifilando distacchi abissali a tutte le rivali. Sulla pista denominata “?erná Svatý Petr” abbiamo assistito ad una tracciatura abbastanza filante di Roberto Lorenzi, allenatore delle azzurre, con condizioni meteo che parlavano di cielo coperto, temperatura di -1° e neve compatta. Una manche che ha parlato chiaro e che ha messo la nativa di Vail in ottima posizione per cogliere la vittoria numero 108 in carriera e per mettere anche le mani sulla Coppa di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn: distacchi abissali!

Leggi anche: Mikaela Shiffrin detta legge dopo la prima manche dello slalom di Gurgl, distacchi non enormi

Mikaela Shiffrin pone le basi per la vittoria nello slalom di Courchevel: distacchi importantiMikaela Shiffrin si conferma protagonista nello slalom di Courchevel, stabilendo un vantaggio significativo grazie a una prima discesa impressionante.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Attenzione a Mikaela Shiffrin, sul podio in gigante dopo 2 anni: la sua 2a manche; Rast pazzesca per continuità, è lei la rivale di Shiffrin per la coppa. 'Brignone? Ero a casa sua in estate, è incredibile'; Mikaela Shiffrin ottiene la prima medaglia di slalom gigante in due anni; Coppa del mondo di sci, Sara Hector vince gigante Spindleruv Mlyn. 7^ Della Mea.

Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, distacchi folli. Holdener seconda. Male le italiane Della Mea e PeterliniSlalom donne Spindleruv Mlyn LIVE! Shiffrin favorita, Della Mea punta la top 10, sette azzurre al via. La diretta scritta ... eurosport.it

Shiffrin... parte con l'1 per cercare di fare 7 su 8: ecco la startlist dello slalom domenicale a Spindleruv MlynAlle ore 9.30 la prima manche di una gara fondamentale anche in ottica classifica generale, ma già domenica per Mikaela può arrivare la Coppa del Mondo numero ... neveitalia.it

Sara Hector ha vinto il gigante di Spindleruv Mlyn davanti alle americane Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin; Giorgia Collomb, 23ª, è tornata a fare punti in Coppa del Mondo dopo 10 mesi. #gazzettamatin #fisworldcup #alpineskiing #spindleruvmlyn #SaraHecto - facebook.com facebook

SARA HECTOR NON SBAGLIA La svedese si aggiudica lo Slalom Gigante di Spindleruv Mlyn davanti a Paula Moltzan (+0.18) e Mikaela Shiffrin (+0.23). Lara Della Mea chiude settima mentre esce Julia Scheib #EurosportSCI x.com