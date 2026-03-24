Mignon Eccellenze Napoletane ha riaperto a Milano Centrale con un nuovo spazio esterno. La riapertura permette di accedere alla proposta anche senza entrare nella stazione, offrendo un punto di riferimento nella zona. La location si estende all’esterno, rendendo più facile raggiungerla per i clienti. La data di riapertura è stata il 24 marzo 2026.

Milano, 24 marzo 2026 – Mignon Eccellenze Napoletane ha traslocato per aprirsi a tutta la città e non solo a chi sta per prendere un treno nella stazione centrale. Dopo otto anni di vicinanza ai binari, infatti, il brand che offre l’opportunità di degustare diverse specialità di dolci napoletani (questo il focus, ma poi c’è anche tutta l’area salata per lo spuntino veloce) si è trasferito al piano terreno in un nuovo spazio tra piazza IV Novembre e l’atrio della stazione: in tal modo è visibile e accessibile da chiunque si trovi in zona. Mignon “cerniera” tra stazione e città. Grazie alla sinergia di lunga data con Grandi Stazioni Retail, amplia dunque il proprio primo punto vendita: una nuova cerniera tra stazione e tessuto urbano, che intercetta entrambi i flussi e li mette in dialogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mignon Eccellenze Napoletane riapre a Milano Centrale: un nuovo spazio esterno che si apre alla città

Articoli correlati

Nuovo Mignon Eccellenze Napoletane a Milano Centrale: un nuovo spazio esterno che si apre alla cittàMilano, 24 marzo 2026 – Mignon Eccellenze Napoletane ha traslocato per aprirsi a tutta la città e non solo a chi sta per prendere un treno nella...

Apre lo Spazio Nuvola nella sede centrale della società. Un supporto per le neo mamme che rientrano al lavoroLa People Strategy di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, pone l’attenzione sulle persone e, conseguentemente, sul loro benessere...

Una selezione di notizie su Mignon Eccellenze Napoletane

Nuovo Mignon Eccellenze Napoletane a Milano Centrale: un nuovo spazio esterno che si apre alla cittàIl brand, specializzato in colazioni e spuntini, pur restando in stazione, si trasferisce al piano terreno in uno locale di 200 metri quadrati che dà anche sull’esterno, diventando così cerniera con ... ilgiorno.it

Mignon-Eccellenze napoletane: nuovo spazio alla Stazione Centrale di MilanoL'insegna Mignon-Eccellenze napoletane cambia location alla Stazione Centrale di Milano e si trasferisce al piano terra ... gdoweek.it