Il 24 marzo 2026, Mignon Eccellenze Napoletane ha inaugurato un nuovo spazio esterno presso la stazione di Milano Centrale. La sede si sposta dal precedente locale, ampliando la sua offerta e rendendosi accessibile a tutti i visitatori della stazione, non solo ai clienti abituali. La modifica prevede l’apertura di un’area esterna destinata a ospitare i clienti e a favorire l’accesso ai prodotti.

Milano, 24 marzo 2026 – Mignon Eccellenze Napoletane ha traslocato per aprirsi a tutta la città e non solo a chi sta per prendere un treno nella stazione centrale. Dopo otto anni di vicinanza ai binari, infatti, il brand che offre l’opportunità di degustare diverse specialità di dolci napoletani (questo il focus, ma poi c’è anche tutta l’area salata per lo spuntino veloce) si è trasferito al piano terreno in un nuovo spazio tra piazza IV Novembre e l’atrio della stazione: in tal modo è visibile e accessibile da chiunque si trovi in zona. Mignon “cerniera” tra stazione e città. Grazie alla sinergia di lunga data con Grandi Stazioni Retail, amplia dunque il proprio primo punto vendita: una nuova cerniera tra stazione e tessuto urbano, che intercetta entrambi i flussi e li mette in dialogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo Mignon Eccellenze Napoletane a Milano Centrale: un nuovo spazio esterno che si apre alla città

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