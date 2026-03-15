Referendum sulla giustizia Bilotti M5S | Difendere la Costituzione da una riforma tutta politica

A una settimana dal referendum sulla giustizia, la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti ha partecipato all’incontro “Giusto dire no” a Montecorvino Rovella, sottolineando l’importanza di difendere la Costituzione. Ha ribadito che le ragioni del no devono essere ricordate e che la riforma in discussione è di natura politica e mira a cambiare aspetti fondamentali del sistema giudiziario italiano.

“A una settimana dal voto referendario è importante ribadire con forza le ragioni del no”. A dirlo, a margine dell’incontro “Giusto dire no”, che si è svolto ieri sera a Montecorvino Rovella, è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, sostenendo che la riforma “è tutta politica e vuole portare un potere dello Stato, la magistratura, sotto un altro potere, quello esecutivo. Ed è una cosa che non possiamo tollerare”. Per la parlamentare salernitana è necessario “difendere la Costituzione perché le persone non meritano una giustizia a due velocità: una per i potenti e per la casta e un’altra per i comuni cittadini. In questa riforma – insiste – c’è tantissimo di politico e potrebbe scardinare totalmente l’equilibrio previsto in Costituzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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