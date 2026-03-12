Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme la scintilla è scattata a Roma

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati avvistati insieme a Roma, suscitando interesse tra i fotografi e i fan. La loro presenza nello stesso luogo ha alimentato le speculazioni su una possibile relazione. Recentemente, l'attrice e il attore sono stati fotografati mentre si trovavano in compagnia l’uno dell’altro, senza ulteriori dettagli sulla natura del loro rapporto.

Tra le colline della Maremma e vapori termali, potrebbe essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, da anni tra i volti più amati della tv italiana e tedesca, sarebbe tornata a sorridere grazie a un incontro recente ma già molto intenso: quello con l’attore Giulio Berruti. Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme?. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate dal settimanale Oggi, la scintilla tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sarebbe scoccata a Roma poche settimane fa. Un incontro quasi casuale, come spesso accade nelle storie che poi diventano interessanti da raccontare. A seguire, una cena tête-à-tête e poi sembra che la frequentazione abbia preso rapidamente ritmo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it

