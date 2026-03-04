michelle hunziker e giulio berruti la paparazzata alle terme insieme

Durante un fine settimana, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati mentre si trovavano insieme alle terme. I paparazzi li hanno immortalati mentre si rilassavano in compagnia, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte. La notizia si basa sulle immagini pubblicate che mostrano i due in atteggiamenti tranquilli e distesi.

Un weekend d'amore alle terme. Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati colti mentre trascorrono del tempo insieme Un gossip che ci lascia spiazzati. Gabriele Parpiglia ha paparazzato Michelle Hunziker e Giulio Berruti mentre trascorrono un weekend alle terme insieme. Sembra proprio che entrambi hanno dimenticato le precedenti storie d’amore: la showgirl con Nino Tronchetti Provera, conosciuto la scorsa primavera, l’attore invece con Maria Elena Boschi, ora riaccompagnata con un noto avvocato. Sembrava essere tornata single dopo la rottura con Nino Tronchetti Provera e invece ci ha sorpreso. Michelle Hunziker è stata sorpresa da Gabriele Parpiglia mentre trascorre del tempo alle terme di Saturnia, in Toscana, con un noto attore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

