Gibellina Capitale dell' arte contemporanea 2026 Giuli inaugura le mostre e i progetti speciali

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha inaugurato a Gibellina le prime mostre e progetti del programma “Portami il futuro”, parte della celebrazione di Gibellina come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a valorizzare l’arte contemporanea come leva di rigenerazione urbana, sociale e culturale, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla promozione della creatività.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Gibellina Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, ha inaugurato alcune delle mostre e dei progetti più attesi del programma "Portami il futuro", il calendario di Gibellina 2026, promosso dal Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura con la Direzione Generale Creatività Contemporanea per valorizzare l'arte contemporanea come strumento di rigenerazione urbana, sociale, culturale e territoriale. Il Ministro Giuli ha inaugurato, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi, la mostra "Colloqui: Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Isabella Ducrot, Nanda Vigo", a cura di Cristina Costanzo ed Enzo Fiammetta.

Gibellina è capitale dell’arte contemporanea 2026 - Mostre, spettacoli,festival nella città siciliana ferita dal sisma del 1968 e rinata grazie all’arte ... repubblica.it

L’arte per rinascere dal terremoto. Ecco Gibellina, capitale italiana della Contemporanea 2026 - Un programma diffuso nella località del Trapanese, tra mostre, residenze e appuntamenti collettivi per ripensare il futuro della città. repubblica.it

Gibellina è capitale italiana dell'arte contemporanea 2026 - facebook.com facebook

Questa mattina la cerimonia inaugurale di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, alla presenza del ministro Alessandro Giuli. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #cultura #Sicilia #Trapani #Gibellina #RegioneSiciliana @MiC_Italia x.com

