L’arrivo della metro a Baggio cambierà la vita del quartiere di Milano che vive come un paese a parte

Sono iniziati i lavori per il prolungamento della metro rossa (M1) a Baggio, un quartiere di Milano che si considera quasi un paese a parte. L’intervento prevede l’estensione della linea, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti con il resto della città. La notizia è stata confermata da fonti vicine al progetto e riguarda direttamente i residenti del quartiere.