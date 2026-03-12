L’arrivo della metro a Baggio cambierà la vita del quartiere di Milano che vive come un paese a parte
Sono iniziati i lavori per il prolungamento della metro rossa (M1) a Baggio, un quartiere di Milano che si considera quasi un paese a parte. L’intervento prevede l’estensione della linea, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti con il resto della città. La notizia è stata confermata da fonti vicine al progetto e riguarda direttamente i residenti del quartiere.
Sono iniziati i lavori per il prolungamento della metro rossa (M1). Dai cittadini, come appreso da Fanpage.it, emerge la paura che la metropoli possa divorare l’identità da “borgo” che Baggio ha conservato nel tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I numeri del prolungamento della M1 a Baggio e al Quartiere Olmi: 3,3 chilometri e 7,5 m ilioni di pendolari previsti, ma resta il nodo del deposito dei treniMilano, 24 febbraio 2026 – La data ufficiale di avvio dei lavori è domani, mercoledì 25 febbraio.
La metro M1 arriva a Baggio: tre fermate (in Duomo in 20 minuti), parchi, aree gioco e palestre outdoorIniziano mercoledì i lavori per la costruzione del prolungamento della Rossa verso Baggio. Il progetto prevede anche la riqualificazione delle aree superficiali che verranno 'restituite' alla cittadin ... milanotoday.it
Al via il prolungamento della M1 fino a Baggio: tre nuove stazioni e 3,3 chilometri di galleriaCantieri dal 25 febbraio per estendere la linea rossa verso sud-ovest. Investimento da 362 milioni, lavori per oltre cinque anni ... 7giorni.info
