Sette milioni al mese per il metrò fino alle 2 E via ai cantieri per la M1 a Baggio

La decisione di estendere l’orario del metrò fino alle 2 di notte nei fine settimana deriva dalla richiesta dei cittadini di migliorare i collegamenti notturni. La scelta mira a rispondere alle esigenze di chi lavora o si diverte in città, con un investimento di circa sette milioni di euro al mese. Contestualmente, sono iniziati i lavori per la nuova tratta della M1 a Baggio, che dovrebbe migliorare i collegamenti tra quartieri periferici e il centro.

Prolungare l'orario della metropolitana fino alle 2 di notte (almeno) il venerdì e sabato, anche dopo le Olimpiadi invernali. Il consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno a metà gennaio, chiedendo alla giunta di monitorare l'uso e i costi durante le settimane dei Giochi, quando il servizio extra è stato garantito tutti i giorni, e ieri l'assessore alla Mobilità Arianna Censi ha premesso che «non abbiamo ancora i numeri, se mi chiedete se serve la mia risposta è sì e faremo tutto lo sforzo possibile per realizzarlo, ma costa 67 milioni di euro e non è una cifra che può essere sostenuta solo da un ente locale, serve un contributo da parte delloe dello Stato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnicoLa Metropolitana 1 di Milano ha iniziato i lavori per estendersi fino a Baggio, un progetto che durerà sei anni e coinvolge numerosi cantieri aperti in tutta la zona.

Comune al bivio dopo i test. Il metrò fino alle 2 di notte costa 6-7 milioni al mese: "Diciamo sì, ma serve aiuto"Il Comune si trova di fronte a un bivio dopo aver analizzato i costi del servizio notturno della metropolitana, che ammontano a circa 6-7 milioni di euro al mese.

