La primavera ritarda. E arriva anche il freddo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la circolazione depressionaria con aria più fredda in quota, all’inizio di questa settimana si attarda ancora tra Mediterraneo centrale e Balcani. La giornata di oggi vedrà dunque ancora condizioni meteo instabili sulle regioni del Sud Italia con piogge e acquazzoni sparsi, locali fenomeni anche tra Lazio e Abruzzo mentre altrove il tempo sarà più stabile con ampie schiarite al Nord. Nei prossimi giorni, temporaneo miglioramento del tempo ovunque e poi ecco che nella giornata di giovedì aria piuttosto fredda scenderà da nord verso il Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo: primavera in ritardo. Pioggia, freddo e temporali sull'Italia

Articoli correlati

Leggi anche: Meteo, freddo e temporali in arrivo a marzo sull’Italia: le previsioni del colonnello Giuliacci

Tempesta in arrivo sull’Italia, forti venti di Scirocco, pioggia e temporali: le previsioni meteoDopo una doppia perturbazione nel weekend, da Lunedì 19 Gennaio in Italia è prevista una burrasca e venti di tempesta a causa di un ciclone di...

Contenuti utili per approfondire Meteo primavera in ritardo Pioggia...

Temi più discussi: Perché l'equinozio di primavera è oggi venerdì 20 marzo (e non il 21); Primavera? - RaiNews; Meteo - In arrivo l'equinozio di marzo, l'inizio astronomico della primavera, ecco quando capiterà e perché; Meteo, cambia tutto: le previsioni per la settimana.

Meteo: primavera in ritardo. Pioggia, freddo e temporali sull'ItaliaLa primavera ritarda. E arriva anche il freddo . Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la circolazione depressionaria con aria più fredda in quota, ... gazzettadelsud.it

Meteo, dov'è finita la primavera? Giuliacci gela tutti: le previsioni per tutto marzoUn’Italia ancora lontana da una primavera stabile, quella delineata dalle ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, che traccia un quadro meteorologico dinamico e a tratti perturbato fin ... msn.com

Ancora piogge e temporali in diverse regioni: le previsioni meteo di lunedì 23 marzo facebook

#Meteo, dov'è finita la primavera #Giuliacci gela tutti: le previsioni per tutto #marzo x.com