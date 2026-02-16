Meteo ciclone di San Valentino sull’Italia | pioggia vento e brusco calo delle temperature

Il ciclone di San Valentino ha portato pioggia intensa, vento forte e un rapido calo delle temperature in tutta Italia. La perturbazione ha colpito il paese con raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 kmh e nevicate anche a quote collinari, creando disagi in diverse regioni. Diversi automobilisti hanno dovuto rallentare o fermarsi a causa delle strade scivolose e delle intemperie.

Un'ondata di maltempo intenso, venti di burrasca, neve anche a quote collinari e temperature in forte diminuzione sta interessando l'Italia per effetto del cosiddetto ciclone di San Valentino. La perturbazione, in transito sabato 14 febbraio, presenta caratteristiche paragonabili a un uragano di categoria 1 e porterà condizioni instabili soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud. Ecco le previsioni degli esperti per le prossime ore e per l'inizio della settimana. Piogge abbondanti e mari agitati, il quadro meteorologico Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo. A Piacenza arriva il ciclone di San Valentino: pioggia e temperature in calo, ma da domenica 15 migliora Questa settimana a Piacenza il tempo cambia radicalmente. Pioggia e vento fino a venerdì, nel weekend "muro di gelo" sull'Italia: in arrivo il ciclone di San Valentino L'Italia si prepara a un fine settimana di maltempo intenso. Argomenti discussi: Meteo Prossime ore: ciclone di San Valentino in azione, Forti piogge, temporali e neve su tante regioni; Maltempo e freddo, effetto ciclone sull'Italia: cosa dice il meteo, le previsioni; In arrivo il ciclone di San Valentino sull'Italia, previsto maltempo a oltranza; Maltempo in Campania, arriva il ciclone di San Valentino: le previsioni meteo a Salerno e provincia. Meteo, arriva il ciclone di San Valentino: venti e nubifragi sulle regioni tirrenicheForti piogge previste sulle coste tirreniche, con accumuli fino a 200mm tra Sicilia e Calabria. Allarme per i terreni già saturi. Meteo weekend: ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioniMaltempo diffuso in Italia durante il weekend di San Valentino 2026: piogge e venti burrascosi con il rischio di mareggiate lungo le coste.