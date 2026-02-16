Meteo ciclone di San Valentino sull’Italia | pioggia vento e brusco calo delle temperature

Il ciclone di San Valentino ha portato pioggia intensa, vento forte e un rapido calo delle temperature in tutta Italia. La perturbazione ha colpito il paese con raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 kmh e nevicate anche a quote collinari, creando disagi in diverse regioni. Diversi automobilisti hanno dovuto rallentare o fermarsi a causa delle strade scivolose e delle intemperie.

Un'ondata di maltempo intenso, venti di burrasca, neve anche a quote collinari e temperature in forte diminuzione sta interessando l'Italia per effetto del cosiddetto ciclone di San Valentino. La perturbazione, in transito sabato 14 febbraio, presenta caratteristiche paragonabili a un uragano di categoria 1 e porterà condizioni instabili soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud. Ecco le previsioni degli esperti per le prossime ore e per l'inizio della settimana. Piogge abbondanti e mari agitati, il quadro meteorologico Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.

