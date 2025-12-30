L'azzardo Ferrari sul nuovo motore F1 per rispondere al trucco della Mercedes | scelta estrema a Maranello

Ferrari si prepara a sviluppare un nuovo motore F1 per il 2026, con l’obiettivo di rispondere alle innovazioni di Mercedes. La casa di Maranello sta adottando soluzioni integrate e processi di test rigorosi, puntando a migliorare le prestazioni e la competitività. Questa strategia rappresenta un passo deciso verso l’ottimizzazione delle power unit, in un contesto di evoluzione tecnica nel massimo campionato automobilistico.

La F1 del 2026 è già decisa? Mercedes ha un vantaggio mostruoso!

