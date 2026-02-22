Ferrari rivoluziona l' ala anteriore | l' evoluzione dell' endplate ispirata alla Mercedes del 2011

Ferrari ha modificato l’ala anteriore per migliorare le prestazioni, ispirandosi a un modello Mercedes del 2011. La casa di Maranello ha introdotto un nuovo design dell’endplate, concentrandosi sulla zona posteriore dell’ala. Questa modifica mira a ottimizzare la deportanza e ridurre la resistenza aerodinamica. Durante i test a Sakhir, gli ingegneri hanno osservato un miglioramento nella stabilità dell’auto. La novità potrebbe influenzare le strategie di gara delle prossime settimane.

Una soluzione aerodinamica di rilievo è emersa durante la seconda sessione di test a Sakhir: la Ferrari ha introdotto interventi mirati nella zona posteriore e un'ala caratterizzata da un'apertura non tradizionale, pensata per sfruttare appieno il volume concesso dal regolamento. L'obiettivo è offrire maggiore efficacia complessiva e controllare la resistenza in condizioni di punta. La differenza principale rispetto a una configurazione convenzionale riguarda la gestione dei flap: una volta in posizione orizzontale, i flap mobili proseguiranno la rotazione oltre la chiusura classica, arrivando quasi a 270 gradi e modificando l'orientamento delle porzioni anteriori e posteriori dell'elemento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Ferrari: il comando idraulico dell'ala mobile anteriore è integrato nel telaioFerrari ha deciso di integrare il sistema idraulico dell’ala mobile anteriore direttamente nel telaio della vettura, per migliorare le prestazioni in pista. Tunnel aerodinamico: la rivoluzione dell'ala anteriore in F1Durante le prove, la Racing Bulls ha sperimentato un nuovo tunnel aerodinamico che ha rivoluzionato il design dell’ala anteriore in F1. Ferrari F1 Evolution (1950–2025) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ferrari, la filosofia di Vasseur: Innovare significa saper rischiare; Formula 1 2026, perché parlano tutti dell'ala posteriore della Ferrari SF-26; Sai tutto sulla F1 che scatta a marzo? Le REGOLE sulla nuova era del Mondiale; La genialata Ferrari che spaventa i rivali: rivoluzione sulla SF-26, ecco la soluzione estrema. Ferrari e l’ala mobile rovesciata: cosa dice il regolamentoLa Ferrari ha provato un’ala posteriore innovativa, sfruttando le differenze regolamentari rispetto al vecchio DRS ... formulapassion.it Ferrari: l’ala mobile si gira al contrario – FOTOSorpresa Ferrari: l'ala mobile posteriore di Lewis Hamilton si gira al contrario. Problema o soluzione innovativa? formulapassion.it Ferrari rivoluziona l’ala posteriore con un’apertura mai vista prima! Nei test in Bahrain la SF-26 ha mostrato un sistema di aerodinamica attiva completamente inedito. Il flap superiore non si limita a ruotare fino alla posizione orizzontale: grazie a un pivot cent - facebook.com facebook F1 - Ferrari: ecco come è stata affrontata la sfida del nuovo regolamento Dalle monoposto più compatte all’addio ai canali Venturi, fino alla verifica della correlazione CFD - pista: Diego Tondi racconta la rivoluzione tecnica #Ferrari #F1Testing x.com