Mercato Napoli il Nottingham fa sul serio | nel mirino due calciatori!

Il Nottingham si riaffaccia sul mercato italiano, puntando con interesse su due calciatori. Dopo aver manifestato le proprie intenzioni, il club inglese continua a monitorare con attenzione i profili dei giocatori, valutando possibili sviluppi futuri. Questa fase di mercato evidenzia la volontà del club di rafforzare la propria rosa attraverso acquisizioni mirate nel panorama calcistico italiano.

Il Nottingham torna a muoversi con decisione sul mercato italiano. Due i nomi finiti nuovamente sul tavolo del club inglese, entrambi seguiti con attenzione. Da una parte Lorenzo Lucca, dall’altra Mathías Olivera. Situazioni diverse, ma accomunate da scelte imminenti. Lucca, pressing inglese e risposta attesa. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, Il Nottingham è tornato forte su Lucca. L’attaccante del Pisa è al centro di un nuovo pressing, ma il club toscano non intende trascinare la situazione a lungo. Per ritrovare serenità, Lucca darà una risposta entro una settimana. Una decisione utile anche al Pisa, che vuole programmare senza restare bloccato per mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il Nottingham fa sul serio: nel mirino due calciatori! Leggi anche: Cammaroto sul mercato del Napoli: Chiesa in pole, Forbs nel mirino” Leggi anche: Lucca Juventus: dal riscatto del Napoli alla possibile cessione in prestito nel mercato di gennaio. Il punto sul centravanti nel mirino di Comolli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il punto sul mercato di A: le trattative del giorno; Calciomercato, le news e le trattative dell'8 gennaio; Napoli, nuovo tentativo per Ndoye: chiesto il prestito al Nottingham; Calciomercato live: Raspadori-Roma ore calde, Massara lavora su Dragusin, Brescianini alla Fiorentina, Nottingham Forest su Frattesi. Roma e Napoli, la mossa a sorpresa: Ferguson per Lang! Ma il Galatasaray... - Il Manchester United al momento non riapre per Zirkzee e Massara si tuffa sull’esterno olandese del Napoli: Conte è disposto a darlo ... msn.com

