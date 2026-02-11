L’Inter lavora sul fronte McKennie, cercando di prendere il centrocampista a zero. I nerazzurri sono pronti a offrire un contratto, ma Spalletti potrebbe avere altre idee. La trattativa è aperta, e nei prossimi giorni si capirà se ci saranno sorprese o passi avanti concreti.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri continuano a monitorare McKennie come colpo a parametro zero, ma Spalletti.. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è diventato uno dei temi più caldi di questo inizio 2026. Con il contratto in scadenza a giugno, lo statunitense è finito nel mirino delle principali big italiane, con l’ Inter in prima fila pronta a tentare l’ennesimo colpo a parametro zero dopo i successi con Calhanoglu e Mkhitaryan. Tuttavia, strappare il texano ai bianconeri non sarà semplice: sotto la guida di Luciano Spalletti, Wes ha vissuto una vera e propria metamorfosi, diventando un elemento imprescindibile della mediana torinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, i nerazzurri puntano sull’affare a zero per McKennie, ma attenzione al piano di Spalletti…

Approfondimenti su Mercato Inter

La trattativa tra Juventus e Inter per Weston McKennie potrebbe chiudersi già questa estate.

Fabrizio Romano rivela nuovi dettagli sulla trattativa per Diaby.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie

Ultime notizie su Mercato Inter

Argomenti discussi: In UK – Inter non dimentica Jones: nerazzurri sempre alla finestra. E occhio a un’altra italiana; Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri; Il mercato è chiuso: l'Inter schiacciasassi 'dà ragione' a Marotta, numeri da sogno per i nerazzurri; Deciso il futuro di Davide Frattesi all'Inter: svelato il piano dei Nerazzurri sul mercato dopo l'accordo col Nottingham.

Mercato Inter, svelato il primo obiettivo per la fascia destra: arriva dalla BundesligaL'Inter è pronta ad una semi rivoluzione per il mercato estivo e dalla Germania sbuca un nome nuovo per la fascia destra. spaziointer.it

Inter, arriva la brutta notizia: persi 15 milioni di euroBrutte notizie per il club nerazzurro e per i suoi tifosi. Marotta perde almeno quindici milioni di euro. Che succederà ora ... calciomercato.it

Mercato, ecco la decisione definitiva dell'Inter su Pavard nel caso in cui tornasse a giugno - facebook.com facebook

Chiariello: “Lookman non è arrivato a Napoli perché @acmilan, Roma, Inter e Juve ci hanno bloccato il mercato” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com