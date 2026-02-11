Mercato Inter i nerazzurri puntano sull’affare a zero per McKennie ma attenzione al piano di Spalletti…
L’Inter lavora sul fronte McKennie, cercando di prendere il centrocampista a zero. I nerazzurri sono pronti a offrire un contratto, ma Spalletti potrebbe avere altre idee. La trattativa è aperta, e nei prossimi giorni si capirà se ci saranno sorprese o passi avanti concreti.
Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri continuano a monitorare McKennie come colpo a parametro zero, ma Spalletti.. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è diventato uno dei temi più caldi di questo inizio 2026. Con il contratto in scadenza a giugno, lo statunitense è finito nel mirino delle principali big italiane, con l’ Inter in prima fila pronta a tentare l’ennesimo colpo a parametro zero dopo i successi con Calhanoglu e Mkhitaryan. Tuttavia, strappare il texano ai bianconeri non sarà semplice: sotto la guida di Luciano Spalletti, Wes ha vissuto una vera e propria metamorfosi, diventando un elemento imprescindibile della mediana torinese. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Mercato Inter
Mercato Inter, McKennie sempre più verso i nerazzurri? Per Bucchioni è un’affare che si farà in estate. Ecco perché
La trattativa tra Juventus e Inter per Weston McKennie potrebbe chiudersi già questa estate.
Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sull’affare Diaby: «Ha rifiutato la Premier League per i nerazzurri. L’Al-Ittihad non vuole…»
Fabrizio Romano rivela nuovi dettagli sulla trattativa per Diaby.
Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie
Ultime notizie su Mercato Inter
Argomenti discussi: In UK – Inter non dimentica Jones: nerazzurri sempre alla finestra. E occhio a un’altra italiana; Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri; Il mercato è chiuso: l'Inter schiacciasassi 'dà ragione' a Marotta, numeri da sogno per i nerazzurri; Deciso il futuro di Davide Frattesi all'Inter: svelato il piano dei Nerazzurri sul mercato dopo l'accordo col Nottingham.
Mercato Inter, svelato il primo obiettivo per la fascia destra: arriva dalla BundesligaL'Inter è pronta ad una semi rivoluzione per il mercato estivo e dalla Germania sbuca un nome nuovo per la fascia destra. spaziointer.it
Inter, arriva la brutta notizia: persi 15 milioni di euroBrutte notizie per il club nerazzurro e per i suoi tifosi. Marotta perde almeno quindici milioni di euro. Che succederà ora ... calciomercato.it
Mercato, ecco la decisione definitiva dell'Inter su Pavard nel caso in cui tornasse a giugno - facebook.com facebook
Chiariello: “Lookman non è arrivato a Napoli perché @acmilan, Roma, Inter e Juve ci hanno bloccato il mercato” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.