La ricetta di San Valentino con il gorgonzola novarese | il piatto di chef Mainardi con il Palzola piccante

Il chef Andrea Mainardi ha preparato una ricetta speciale per San Valentino utilizzando il gorgonzola novarese, scelto per esaltare il suo sapore intenso e cremoso. Questa volta, l’ingrediente distintivo è il Palzola piccante, che aggiunge un tocco di vivacità al piatto. Mainardi ha deciso di combinare il formaggio con ingredienti semplici ma di qualità, creando un abbinamento che sorprende per equilibrio e gusto deciso. La ricetta sarà presentata in un evento esclusivo a Novara, dove i clienti potranno assaggiarla dal vivo.

Il gorgonzola novarese protagonista di una nuova ricetta di chef Andrea Mainardi, questa volta per San Valentino. Un piatto pensato per una cena tra innamorati, preparato con la versione al peperoncino del gorgonzola Palzola: "Nidi di patate croccanti con crema Palfuoco". Una ricetta semplice, adatta come antipasto o finger food, in cui la croccantezza della patata incontra la cremosità dell'erborinato, con una nota piccante che accompagna il piatto. Il procedimento per prepararla è spiegato da chef Mainardi in un reel Instagram, realizzato in collaborazione con Palzola. IngredientiPer i nidi800 g di patate80 ml circa di latte interoSaleNoce moscataOlio extravergine di olivaOlio di semi per friggere Per la farcitura e la finitura150 grammi di Crema Palfuoco Palzola o 150 grammi di Palfuoco PalzolaErba cipollinaPeperoncino in fili (facoltativo) ProcedimentoLessare le patate, pelarle e schiacciarle ancora calde.