Gnocchi al gorgonzola novarese | la nuova ricetta di chef Mainardi con il Palzola dolce

Da novaratoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli gnocchi al gorgonzola novarese di chef Mainardi sono un piatto semplice ma ricco di sapore. La ricetta combina patate ripiene di gorgonzola dolce, mantecate con burro, salvia e noci, valorizzando i prodotti del territorio novarese. Utilizzando il formaggio Palzola dolce, questa preparazione esalta la tradizione locale in modo autentico e delicato. Un piatto ideale per apprezzare i sapori genuini della cucina italiana.

Un piatto semplice, ma gustosissimo, con un ripieno cremoso e fondente.Nella nuova ricetta proposta dallo chef Andrea Mainardi c'è tutto il territorio novarese: con i suoi gnocchi di patate ripieni di gorgonzola dolce, mantecati con burro, salvia e noci il celebre chef celebra un prodotto di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

gnocchi al gorgonzola novarese la nuova ricetta di chef mainardi con il palzola dolce

© Novaratoday.it - Gnocchi al gorgonzola novarese: la nuova ricetta di chef Mainardi con il Palzola dolce

Leggi anche: "Quanto burro?", lo chef Andrea Mainardi presenta il suo libro al Teatro Duse di Cortemaggiore

Leggi anche: Il ristorante con un solo tavolo, dove si trova e quanto costa il locale dello chef Andrea Mainardi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gnocchi al gorgonzola novarese: la nuova ricetta di chef Mainardi con il Palzola dolce - Nella nuova ricetta proposta dallo chef Andrea Mainardi c'è tutto il territorio novarese: con i suoi gnocchi di patate ripieni di gorgonzola dolce, mantecati con burro, salvia e noci il celebre chef ... novaratoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.