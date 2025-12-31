Gnocchi al gorgonzola novarese | la nuova ricetta di chef Mainardi con il Palzola dolce
Gli gnocchi al gorgonzola novarese di chef Mainardi sono un piatto semplice ma ricco di sapore. La ricetta combina patate ripiene di gorgonzola dolce, mantecate con burro, salvia e noci, valorizzando i prodotti del territorio novarese. Utilizzando il formaggio Palzola dolce, questa preparazione esalta la tradizione locale in modo autentico e delicato. Un piatto ideale per apprezzare i sapori genuini della cucina italiana.
