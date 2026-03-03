Mercato auto Italia l’accelerazione di febbraio Immatricolazioni a +14%

A febbraio, il mercato automobilistico in Italia ha registrato un incremento del 14% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Sono state vendute più auto rispetto a prima, segnando una crescita evidente. Tuttavia, alcuni segnali indicano che potrebbero esserci elementi da monitorare, anche se i dati ufficiali mostrano un andamento positivo per il settore.

Il mercato italiano dell’ auto archivia febbraio con un segno positivo e numeri in decisa crescita, ma con più di un elemento di cautela sullo sfondo. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese sono state immatricolate 157.334 autovetture, contro le 137.965 di febbraio 2025: un incremento del 14% che consolida il trend di inizio anno. Nel primo bimestre 2026 le immatricolazioni si attestano intorno alle 300 mila unità (+10,2% sul 2025), ma il confronto con il periodo pre-pandemia resta negativo: rispetto al 2019 il mercato segna ancora un -12,9%. Un recupero dunque incompleto, che evidenzia come il settore non abbia ancora riassorbito del tutto gli effetti della crisi sanitaria e delle successive tensioni economiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

