I NAS dei Carabinieri hanno ispezionato strutture tra Salerno, Avellino e Benevento, rilevando gravi irregolarità in 18 mense ospedaliere su 22. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, hanno concluso un’ampia campagna di verifica denominata “Mense Ospedaliere”. L’attività, svoltasi tra i mesi di febbraio e marzo 2026, ha interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei degenti. IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE:. Su un totale di 22 strutture ispezionate tra ospedali pubblici e case di cura private, ben 18 sono risultate non conformi (circa l’82% dei casi). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Salerno, operazione ‘Mense Ospedaliere’: 18 strutture su 22 non a norma

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